Звезду «Сладкой жизни» из Новосибирска подписчики заподозрили в беременности

Из-за освещения кажется, что у актриса беременна. Фото: shumakova_masha

Уроженку Новосибирска актрису Марию Шумакову подписчики заподозрили в беременности из-за неудачного ракурса на фото. Девушка выложила снимок из спортзала, но у людей он вызвал совсем иные ассоциации.

— У-ля-ля! 2,5 килограмма ушли, осталось еще 5. Это, конечно, вода, но приятно! Я себя классно чувствую и в этой форме, — написала актриса в своем посте.

На фото к посту Мария была в спортивной одежде и то ли из-за ракурса, то ли из-за освещения, возникла иллюзия, что у нее немного выпирает живот. Это натолкнуло поклонников девушки на мысли, что она беременна.

— Я подумала, что на фото вы беременны, обман зрения, — пишут люди.

Но сама актриса отшутилась в комментариях, опровергнув предположения фанатов.

— Ха-ха, если бы. Наела, — пошутила Мария.

Напомним, что широкую известность Мария Шумакова приобрела после выхода на ТВ сериала «Сладкая жизнь» на телеканале ТНТ, в котором она сыграла одну из главных ролей.

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