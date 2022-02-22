Стала известна предварительная причина пожара под Новосибирском, где погиб мужчина

Стали известны подробности пожара в селе Белово в Исктимском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности пожара в селе Белово в Исктимском районе. Напомним, ЧП произошло утром 19 февраля: в результате произошедшего погиб 49-летний хозяин дома.

— В результате пожара полностью сгорели частный дом, веранда, баня, дровяник и сарай. В 09:15 пожар был локализован, а в 13:15 — ликвидирован. На тушении были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщали в областном МЧС.

Как рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, когда пожарные прибыли на место, входная дверь в дом была заперта. Тело погибшего мужчины обнаружили в подполе: туда он упал, после того, как прогорел пол, на котором стоял диван. По словам соседей, жил мужчина один и злоупотреблял спиртным. Предположительно, пожар начался из-за того, что сибиряк мог уснуть с сигаретой.

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