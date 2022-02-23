Погода в Новосибирске на 23 февраля 2022 года: что обещают на выходной

В День защитника Отечества будет тепло. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Погода в Новосибирске на 23 февраля 2022 года будет такой же теплой, температура поднимется до -1 градуса.

— Ночью температура в Новосибирске составит -6…-8 градусов с небольшим повышением к утру. Днем будет -1…-3 с небольшим понижением к вечеру. Будет облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Порывы юго-западного ветра достигнут 14 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают ночью -6…-11 градусов. Днем температура поднимется до нуля. Будет облачно с прояснениями, днем пройдет мокрый снег.

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