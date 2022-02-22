Новосибирец вытоптал огромное признание в любви на льду Оби

Чтобы вытоптать такое послание, вероятно, понадобилось не меньше часа времени. Фото: «Ленинский район. Новосибирск»

В Ленинском районе Новосибирска на льду Оби появилось огромное признание в любви к некой Татьяне. Слова вытоптаны в снегу и тянутся от левого берега почти до середины реки. Фото признания выложили в соцсети очевидцы.

— Послание получилось настолько масштабным, что увидеть его можно почти отовсюду, — пишут подписчики паблика ВКонтакте «Ленинский район. Новосибирск».

Вероятно, что загадочная Татьяна, которой адресовано признание, проживает в одном из домов строящегося неподалеку жилого комплекса.

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