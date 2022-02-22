В Сибири за 2021 год выявили 190 нелегальных финансовых организаций

Чаще всего мошенники маскируются под микрофинансовые организации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 2021 год в Сибирском федеральном округе выявили 190 нелегальных финансовых организаций, и Новосибирская область заняла одну из лидирующих позиций по числу финансовых нелегалов. Об этом сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

— В 2021 году мошенники пытались более тщательно скрыть внешние признаки своей деятельности. На вывесках и рекламных баннерах практически перестали использовать слово «займ» или «заем». Вместо этого использовались слова «купим» или «поможем». Слово «займ» также практически исчезло из договоров купли-продажи. Таким образом злоумышленники пытаются избежать ответственности, продолжая свою деятельность и не платя штрафы за незаконную рекламу, — рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Займ — одна из самых распространенных нелегальных финансовых схем, которой промышляют 80% мошенников. Злоумышленники маскируются под ломбарды и микрофинансовые организации, и обратившиеся к ним люди рискуют потерять все свое имущество.

Музяев подчеркнул, что любые финансовые организации следует проверять через Банк России. И если компания в списках не значится, то это мошенники.

Кроме нелегальных кредиторов Музяев отметил и финансовые пирамиды. По его словам, чтобы не стать их жертвой необходимо помнить основные признаки: обещание высокого дохода и дополнительных выплат за привлечение новых людей, а также агрессивная реклама.

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