В Новосибирске бывший глава банды наркополицейских получил срок за мошенничество

Подсудимый сотрудничал со следствием Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске вынесли приговор бывшему начальнику отдела УФСКН по Новосибирской области за мошенничество и отмывание денег. Подробности КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре Железнорожного района:

— Обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием и полностью выполнил его условия. Его дело выделили в отдельное производство и рассмотрели в особом порядке. В последнем слове подсудимый раскаялся. По совокупности обвинений в двух статьях о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег, а также преднамеренного банкротства суд назначил ему 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 20 тысяч рублей, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова. — Приговор в законную силу не вступил.

Гособвинитель отметила, что уголовное дело остальных участников «банды наркополицейских» продолжают рассматривать в суде. Первый приговор по громкому делу вынес Новосибирский областной суд еще в 2016 году.

Тогда пятерых экс-сотрудников УФСКН по Новосибирской области обвиняли в незаконном обороте наркотиков и приготовлении к сбыту в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном обороте боеприпасов. В августе 2013 года двое обвиняемых граждан договорились о поставках героина из Таджикистана, перечислив 2 миллиона рублей.

Через два месяца сотрудники госнаркоконтроля задержали автомобиль с редькой и спрятанной в ней партией наркотиков. Затем сотрудники ФСКН незаконно вывезли более 11 килограммов героина с места происшествия. Вскоре оперативники УФСБ по Новосибирской области задержали пятерых фигурантов: начальника отдела УФСИН, двух его сотрудников и двух граждан, которые организовали поставку.

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