В Новосибирске на станции «Речной вокзал» появились очереди из-за турникетов

На очереди пожаловались сами пассажиры.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В новосибирском метро на станции «Речной вокзал» образовались большие очереди из-за турникетов. На давку пожаловались пассажиры 22 февраля. По их словам, очередь начиналась от входа в метрополитен и доставила большие неудобства.
— Все просто: очереди образовались из-за того, что на «Речном вокзале», где первая станция метрополитена, устанавливаются новые турникеты. По первому пути на обоих выходах они уже установлены, а сейчас работаем по второму пути. Это и предоставило пассажирам неудобства. Но это, конечно, несет временный характер, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе новосибирского метро.
Метрополитен также извинился за сложившуюся ситуацию и отметил, что установку новых турникетов необходимо делать, чтобы улучшить качество перевозок пассажиров.
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