В Новосибирске на станции «Речной вокзал» появились очереди из-за турникетов

На очереди пожаловались сами пассажиры. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новосибирском метро на станции «Речной вокзал» образовались большие очереди из-за турникетов. На давку пожаловались пассажиры 22 февраля. По их словам, очередь начиналась от входа в метрополитен и доставила большие неудобства.

— Все просто: очереди образовались из-за того, что на «Речном вокзале», где первая станция метрополитена, устанавливаются новые турникеты. По первому пути на обоих выходах они уже установлены, а сейчас работаем по второму пути. Это и предоставило пассажирам неудобства. Но это, конечно, несет временный характер, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе новосибирского метро.

Метрополитен также извинился за сложившуюся ситуацию и отметил, что установку новых турникетов необходимо делать, чтобы улучшить качество перевозок пассажиров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.