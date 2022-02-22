Самолет «Новосибирск — Петропавловск-Камчатский» зашел на второй круг из-за сильного ветра

Самолету пришлось сделать лишний круг. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет из Новосибирска не смог сразу сесть в Петропавловске-Камчатском. Причиной для этого послужили плохие погодные условия.

— Борт «Новосибирск — Петропавловск-Камчатский» ушел на второй круг перед посадкой в аэропорту Елизово. Как доложил экипаж воздушного судна, причина заключалась в усилившемся ветре, — сообщает телеграмм-канал «Авиаинцидент».

Сделав один дополнительный круг, самолет благополучно приземлился в Петропавловске-Камчатском в 10:38 по местному времени. Судя по онлайн-табло аэропорта, задержка составила всего 8 минут.

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