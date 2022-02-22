В Новосибирской области психиатрическая бригада приехала за депутатом во время заседания

Психиатрическая бригада утверждала, что на депутата поступила жалоба. Фото: кадр из видео/ YouTube канал Алексея Астафьева

За депутатом Колыванского района Новосибирской области Виктором Коваленко во время заседания приехала психиатрическая бригада, якобы чтобы забрать его на принудительное лечение. Все происходящее засняли на видео очевидцы.

— Поступила жалоба, что Коваленко Виктор Петрович оказывает неадекватное поведение. У нас есть заявление от его жены об освидетельствовании без его согласия, — сказала врач из бригады. — Мы сейчас его госпитализируем, чтобы он не нанес вред ни вам ни себе.

Медики заявили, что у Коваленко есть признаки психиатрического заболевания и его необходимо госпитализировать. Якобы бумагу об этом даже подписала его жена. Однако сам депутат пригрозил, что общаться с этой, так называемой, психиатрической бригадой будет только через суд.

В областном минздраве, в свою очередь, вообще заявили, что региональная психиатрическая служба не имеет какого-либо отношения к произошедшему.

— У психиатрической больницы нет собственной выездной службы. Подобные вызовы обслуживают специализированные психиатрические бригады скорой медицинской помощи. И на сессию совета депутатов Колыванского района сотрудники отделения скорой помощи Колыванской ЦРБ, как и медики станции скорой помощи Новосибирска не выезжали, — сообщили в пресс-службе минздрава.

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