Новосибирцу дали условный срок за вождение в пьяном виде

Алкотестер показал ноль, но водитель был нетрезв Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд лишил новосибирца водительских прав после того, как он в третий раз попался за рулем нетрезвым. В прокуратуре рассказали подробности приговора.

Инцидент произошел 10 декабря 2021 года возле дома на улице Лузгина, 1а. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Huyndai Solaris, алкотестер показал ноль промилле. Однако нетрезвого водителя выдавал цвет лица и неадекватное поведение. От медосвидетельствования он отказался. Тогда 38-летнего мужчину задержали.

— Ранее водитель был дважды судим за езду в нетрезвом состоянии, однократно — за хранение наркотиков. В 2019 году в период условного осуждения он сел за руль нетрезвым, за что суд отправил его в колонию строгого режима на 1 год. Однако это не помогло встать на путь исправления, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Мужчина признал вину в полном объеме. Судья учел, что у водителя есть заболевание, а также маленький ребенок. В этот раз Первомайский районный суд приговорил его к 1, 6 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и лишили водительских прав на 4 года. Приговор в законную силу не вступил.

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