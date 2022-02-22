В Новосибирске суд продлил домашний арест полицейским, обвиняемым вымогательстве денег

Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске Заельцовский районный суд продлил домашний арест двум полицейским, которых ранее обвинили в вымогательстве у потерпевшего денег в крупном размере. Об этом сообщили на сайте Заельцовского районного суда.
— 22 февраля в судебном заседании следователь Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новосибирской области Крестникова Ю.Н. заявленные ходатайства о продлении срока домашнего ареста поддержала, помощник прокурора Лисицына Н.И. полагала необходимым их удовлетворить по указанным следователем основаниям, — рассказали в суде.
Домашний арест будет продлен еще на 1 месяц 13 суток, то есть до 24 марта текущего года. Пока постановление суда в законную силу не вступило.
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