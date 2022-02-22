Под Новосибирском в смертельном ДТП погибли водитель и его пассажир

"ВАЗ" разорвало на части от удара. Фото: "АСТ-54"

Во вторник, 22 февраля, в Новосибирской области в Убинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека: водитель «ВАЗ» и его пассажир. Инцидент произошел на 1218-м км трассы Р-254, там столкнулись отечественный «ВАЗ-2112» и «Toyota Highlander».

— В результате ДТП 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» и его 34-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. С различными травмами госпитализированы водитель автомобиля «Toyota» и его 49-летняя пассажирка, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате сильного удара «ВАЗ» разорвало пополам. Части машины оказались разбросаны по трассе. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИББД и следователи.

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