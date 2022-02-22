В Новосибирске суд продолжил рассмотрение дела экс-кандидата в мэры города

Следующее судебное заседание назначено на 3 марта. Фото: Управление Судебным департаментом в НСО.
В Новосибирском Центральном районном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Проничева, бывшего кандидата в мэры Новосибирска. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.
— Сегодня, 22 февраля, начали оглашать показания свидетелей, которые они давали на следствии и допросили других свидетелей обвинения, которые пришли в судебное заседание, — рассказали в суде.
К слову, во время первого судебного заседания, которое проходило 26 января 2022 года гособвинителем был выдвинуто обвинение, в котором Проничев не признал своей вины. Следующий суд назначен на 3 марта.
Напомним, экс-кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева вместе с журналистом Николаем Сальниковым обвинили в мошенничестве. Мужчины вымогали деньги с депутата. Причиной стал видеоролик про известных политических деятелей Новосибирска.
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