Новосибирец с неизлечимой болезнью Гентингтона попал в передачу Малышевой

Прохожие принимают Антона за пьяного из-за странной походки. Фото: Предоставлено фондом «Сильнее обстоятельств»

Генетик Антон Сивков из Новосибирска поделился, как один борется с хореей Гентингтона на «Первом канале». Ученый рассказал КП-Новосибирск об эфире передачи «Жить здорово», который вышел на «Первом канале».

— Движения появились немножко раньше, я около года не знал, на что похоже. И в итоге только генетика 5 лет назад дала результат. Я один живу — раньше была жена, мы в разводе сейчас. Видимо , из-за болезни. Продолжаю работать в ИЦИГ СО РАН, отчеты пишу. Был научным сотрудником, но теперь могу только отчеты писать, — рассказал Антон Сивков.

Ранее «Комсомольская правда» публиковала историю Антона. Его случай уникальный для Новосибирска, в городе не нашлось больных хореей Гентингтона. Болезнь началась восемь лет назад, через три года появились первые признаки, состояние Антона ухудшалось — пришлось перевестись на другую должность и продать машину. Антона поддержали коллеги-генетики и фонд «Сильнее обстоятельств» для людей с редкими заболеваниями.

— Сама эта болезнь — хорея в переводе с латыни означает «танец». Болезнь может проявиться в любом возрасте, это зависит от количества генетических поломок в разных местах. Человек непроизвольно делает, как считается, полутанцевальные движения, — рассказала Елена Малышева. — Этим людям инвалидность нужно давать: им трудно жить, трудно лечиться. Пока медицина не нашла лекарства от этой болезни.

Однако, по прогнозам врачей, лекарство от неизлечимой хореи Гентингтона должны разработать уже через 7-12 лет. Специалисты предупредили, что болезнь передается генетическим путем, но далеко не во всех случаях — поэтому нужно проводить исследование ДНК.

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