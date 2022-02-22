Новосибирские проститутки оказались самыми дешевыми по всей России

За час своих услуг новосибирские проститутки берут 2 тысячи рублей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Проститутки Новосибирска оказались самыми доступными по всей России. Жрицы любви берут за час своих интимных услуг две тысячи рублей. Об этом сообщают аналитики издания «Секрет фирмы», которые подсчитали цены на их услуги по всей России.

Исходя из проведенных данных стало известно, что средняя сумма доходов проституток в Новосибирске составляет 32 694 рубля, а ее цена за час — 2 тысячи рублей. Издание анализировало 10 тысяч анкет женщин, которые самостоятельно находят себе партнеров без помощи сутенера.

На первом месте оказались столичные проститутки, они за час своих услуг берут 7 тысяч рублей. Следом за Москвой идет Омск, Уфа и Тюмень, в этих городах за 5 тысяч рублей можно провести час в компании девушки по вызову.

Так, например, издание «Секрет фирмы» связывает такой спад цены на интим услуги с эпидемиологической ситуацией в стране. Из-за этого вдвое сократилась стоимость услуг жриц любви.

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