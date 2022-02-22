Новосибирская область поддерживает решение Президента РФ о признании суверенитета ЛНР и ДНР

Губернатор Андрей Травников провел встречу с представителями общественно-политических сил региона. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провел встречу с представителями общественно-политических сил региона, посвященную обсуждению решения Президента РФ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В мероприятии приняли представители региональных отделений партий — депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания региона и Совета депутатов Новосибирска, члены ветеранских организаций, Общественной палаты, руководители общественных организаций.

— Уважаемые коллеги, я пригласил на эту встречу лидеров различных общественных организаций, различных политических сил Новосибирской области. Иногда по ряду вопросов наши позиции расходятся, иногда они даже приводят к каким-то противоречим, но я считаю, что в вопросе поддержки решения Президента о признании ДНР и ЛНР наша позиция должна быть общей, единой: несмотря ни на какие последствия и санкции. Знаете, как говорят — пусть хоть камни с неба падают, но мы объединимся вокруг нашего Президента и поддержим жителей Донбасса. Лично я полностью поддерживаю вчерашнее решение Владимира Владимировича Путина, нашего Президента, о признании независимости двух республик Донбасса, без какой-то отсрочки. И я считаю, что мы все должны поддержать это решение словом и делом, — заявил Андрей Травников.

Напомним, что Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, подписал соответствующие указы.

Согласились с губернатором и председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, а также мэр города Анатолий Локоть.

Глава региона также подтвердил, что Новосибирская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР, дать им приют. С учетом эпидемиологической ситуации определенно количество человек, которые бы уже сегодня могли приехать в наш регион, идет работа над поиском дополнительных резервов.

Участники совещания — представители различных политических и общественных сил — высказали единогласную поддержку решения Президента России о признании независимости ДНР и ЛНР.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы ЛДНР, просившие президента принять это решение, присутствовали при этом. Тогда же политики расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией. За несколько часов до судьбоносного решения президент провел встречу с Советом безопасности, где обсуждался этот вопрос, а также выступил с обращением к жителям страны.

Еще несколькими днями ранее Россия начала принимать беженцев с Донбасса, после того как ситуация в регионе сильно накалилась. Недавно стало известно, что около тысячи женщин, и детей разместят в пансионатах Пушкино, Клина, Подольска, Волоколамска и Зарайска. Мужчин не эвакуируют — в республиках несколько суток назад произошла мобилизация. При этом некоторые люди эвакуироваться отказались по собственной воле, не желая бросать дома и хозяйство. По их словам, «к обстрелам они давно привыкли».

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