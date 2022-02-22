В Новосибирске 41-летний мужчина домогался восьмиклассницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 41-летний мужчина несколько месяцев домогался 15-летней девочки. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Подозреваемый с декабря 2021 года склонял 8-классницу к действиям сексуального характера. Об этом в полицию заявил отец школьницы. Ребенок на учете не состоит, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Известно, что предполагаемый педофил живет с девочкой на одной улице. Ранее он судим не был. Источник уточнил, что работает подозреваемый директором одной из новосибирских компаний.

Полицейские изъяли два мобильных телефона. По факту поступившей информации проводится проверка.

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