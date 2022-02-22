В Новосибирске мэрия продает помещения в здании «Сибсельмаша» за 80 миллионов рублей

16 марта определят учасников торгов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Мэрия Новосибирска выставила на торги здание по адресу улица Станционная, 38, принадлежащее «Сибсельмаш». С молотка уйдут два этажа общей площадью 4 тысячи 310 квадратных метров.
— Начальная цена лота — 80 миллионов 103 тысячи рублей. Шаг аукциона составит 4 миллиона, а сумма задатка около 16 миллионов рублей, — указано в объявлении муниципалитета.
Торги пройдут 21 марта. Известно, что продаваемые помещения свободны от арендных отношений. Но в самом здании есть офисы разных коммерческих компаний.
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