В Новосибирске мэрия продает помещения в здании «Сибсельмаша» за 80 миллионов рублей

16 марта определят учасников торгов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэрия Новосибирска выставила на торги здание по адресу улица Станционная, 38, принадлежащее «Сибсельмаш». С молотка уйдут два этажа общей площадью 4 тысячи 310 квадратных метров.

— Начальная цена лота — 80 миллионов 103 тысячи рублей. Шаг аукциона составит 4 миллиона, а сумма задатка около 16 миллионов рублей, — указано в объявлении муниципалитета.

Торги пройдут 21 марта. Известно, что продаваемые помещения свободны от арендных отношений. Но в самом здании есть офисы разных коммерческих компаний.

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