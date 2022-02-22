Новосибирская область вошла в десятку регионов с самыми грязными озерами и реками

В области было зафиксировано в 2021 году 75 случаев загрязнения. Фото: Иван Макеев

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов с самыми грязными озерами и реками и заняла в нем 9-ое место. К такому выводу пришли аналитики с сайта FinExpertiza на основе данных Росгидромета.

По аналитическим данным стало известно, что в 2021 году специалисты нашли в регионе 75 случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения пресной воды в местных водоемах. Так, 39 из них были найдены в бассейне реки Обь и других малых объектах. Еще 36 нашли в реках Омь, Тартас, Тула и 10-ти других.

Новосибирской области место в антирейтинге уступила Тульская область, где было выявлено 69 случаев загрязнения. В первую тройку вошли Свердловская, Мурманская и Московская области.

Известно, что основным источником загрязнений рек и озер являются предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.