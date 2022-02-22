1221 ребенок заболел коронавирусом в Новосибирской области

Умерли от коронавируса еще 16 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

22 февраля оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились еще 5 128 человек, в том числе 1 221 ребенок.

— Общее число заболевших составило 191 936 человек, из них — 27 103 ребенка. Выздоровели за сутки 763 пациента, общее число выздоровевших — 85 844, — сообщает оперштаб.

Умерли еще 16 человек: восемь мужчин от 62 до 75 лет и восемь женщин от 41 до 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 901 человек.

В отделениях реанимации лежат 317 человек, среди них 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 723 человек, в том числе 84 ребенка.

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