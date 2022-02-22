Губернатор Новосибирской области заявил о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Андрей Травников сообщил о готовности принять беженцев на территории региона. Фото: правительство НСО

Во вторник, 22 февраля, в прямом эфире на телеканале ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о готовности принять беженцев на территории региона.

— Решение ответственное, непростое. Но лично я его полностью поддерживаю. Другого решения Россия в этой ситуации принять не могла, невозможно бесконечно терпеть. Нужно было принять решение для того, чтобы защитить жителей Донбасса, оказать им помощь, — прокомментировал Андрей Травников решение президента России Владимира Путина.

Губернатор отметил, что уже обсудил эту ситуацию с руководителями основных политических сил и общественных организаций в Новосибирской области.

— Мы уже в течение выходных дней прорабатывали возможность разворачивания пунктов временно размещения. Понимаем, что это возможно с учетом предыдущего опыта. Наверное, вряд ли регионы Сибири и Дальнего Востока в первую очередь будут востребованы для этого, но, тем не менее, мы к этому готовы, — заявил глава региона.

Напомним, ранее мэр Новосибирска посоветовал усилить меры безопасности после принятия решения о независимости ДНР и ЛНР.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.