Губернатор Новосибирской области заявил о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Андрей Травников сообщил о готовности принять беженцев на территории региона. Фото: правительство НСО
Во вторник, 22 февраля, в прямом эфире на телеканале ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о готовности принять беженцев на территории региона.
— Решение ответственное, непростое. Но лично я его полностью поддерживаю. Другого решения Россия в этой ситуации принять не могла, невозможно бесконечно терпеть. Нужно было принять решение для того, чтобы защитить жителей Донбасса, оказать им помощь, — прокомментировал Андрей Травников решение президента России Владимира Путина.
Губернатор отметил, что уже обсудил эту ситуацию с руководителями основных политических сил и общественных организаций в Новосибирской области.
— Мы уже в течение выходных дней прорабатывали возможность разворачивания пунктов временно размещения. Понимаем, что это возможно с учетом предыдущего опыта. Наверное, вряд ли регионы Сибири и Дальнего Востока в первую очередь будут востребованы для этого, но, тем не менее, мы к этому готовы, — заявил глава региона.
Напомним, ранее мэр Новосибирска посоветовал усилить меры безопасности после принятия решения о независимости ДНР и ЛНР.
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