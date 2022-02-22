Мэр Новосибирска высказался о признании независимости ДНР и ЛНР

Градоначальник поручил всем службам усилить бдительность и ответственность. Фото: Мэрия Новосибирска

Во вторник, 22 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил на аппаратном совещании с тревожной речью и медалью «За возвращение Крыма» на груди. Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин поддержал решение признать суверенитет самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

— Нет, пока не введены, не приняты никакие решения, и торопить события в этом отношении мы не собираемся, но, исходя из опыта нашей жизни, современной истории, мы должны быть готовы к сложному развитию событий, — отметил Анатолий Локоть.

На совещании мэр появился с медалью. Фото: скриншот аппаратного совещания

Градоначальник поручил всем службам усилить бдительность и ответственность в праздничные дни 23 февраля и 8 марта, а также «быть очень внимательными ко всем сигналам». Он подчеркнул, что особенно важно сосредоточить внимание на безопасности учебных учреждений, транспорта и других структур в связи с частыми ложными сообщениями о минировании.

Тем временем губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире на телеканале ОТС заявил, что готов принять беженцев из ДНР и ЛНР на территории региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.