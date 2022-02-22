Как получить справку об инвалидности в период пандемии

Фото: Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области.

Подписано Постановление Правительства РФ № 183 от 17.02.2022. Согласно этому документу действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 июля 2022 года. Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие 6 месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы.

- Как в период пандемии коронавируса человек может получить справку об установлении инвалидности?

- После проведения медико-социальной экспертизы справка об установлении инвалидности направляется гражданину заказным письмом по «Почте России» по адресу, который указан в деле освидетельствования. В случае изменения домашнего адреса нужно сообщить новый адрес в бюро медико-социальной экспертизы, позвонив но номеру телефона бюро (можно посмотреть на сайте www.54.gbmse.ru) или обратившись на горячую линию Главного бюро МСЭ по Новосибирской области: (383) 319-87-68.

- Возможно ли получить справку на руки?

- В целях минимизации социальных контактов в настоящее время доступ граждан в учреждение медико-социальной экспертизы ограничен. Но в случае срочной обоснованной необходимости существует возможность выдачи справки об установлении инвалидности гражданину на руки. Для этого необходимо обратиться в бюро МСЭ, которое проводило экспертизу, и договориться о дате и времени передачи справки.

- Если инвалид не может лично прийти за справкой в бюро МСЭ, имеет ли право его знакомый забрать справку вместо него?

- Да, может. Для этого нужно скачать и заполнить бланк «Заявление - передача прав на выдачу документов третьему лицу», который размещен на сайте www.54.gbmse.ru в разделе «Бланки заявлений». Тогда знакомый инвалида сможет прийти с паспортом и заявлением и забрать справку.

• обратиться по телефону горячей линии (383) 319-87-68;

• направить письмо по почтовому адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20;

• направить обращение на сайте www.54.gbmse.ru.

На правах рекламы