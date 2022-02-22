Пьющий сибиряк зарезал соседа по дому под Новосибирском

Подозреваемого арестовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ссора соседей в селе Мереть закончилась трагедией в Сузунском районе. Конфликт случился 16 февраля:

— 51-летний хозяин дома выпивал вместе с 44-летним товарищем, с которым проживал в одном доме. Внезапно возникла ссора, хозяин дома достал нож и нанес соседу не меньше пяти ударов ножом в грудь и в живот, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Хозяин дома вызвал «скорую помощь», однако сосед скончался на руках врачей по дороге в больницу. Полиция задержала подозреваемого — ранее судимого безработного, который злоупотребляет спиртными напитками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый сознался на допросе. Суд арестовал мужчину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.