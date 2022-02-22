Новосибирский суд избрал меру пресечения инженеру «Ленты», попавшемуся на хищениях.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кировский районный суд Новосибирска рассматривает дело инженера «Ленты», который попался на хищениях. Ранее на него завели уголовное дело по части 3 статьи 159, части 3 статьи 159, части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
— Антипов А. С. работал главным инженером службы эксплуатации и обслуживания распорядительного центра ООО «Лента». Занимая указанную должность, он злоупотреблял своим положением и доверием. Известно, что он похитил товарно-материальные ценности компании в крупном и особо крупном размере, — говорится в сообщении суда.
Известно, что убытки компании составили 2,6 миллиона рублей.
Антипову уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Действовать она будет при надлежащем поведении инженера.
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