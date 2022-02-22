Двое грабителей напали на новосибирца в подъезде. Фото: МВД 54.

Новосибирские полицейские ищут двух мужчин, подозреваемых в грабеже. 20 февраля они напали на новосибирца в подъезде дома на Гусинобродском шоссе. По факту преступления завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

— Двое неизвестных с применением физической силы завладели сотовым телефоном и рюкзаком мужчины. После чего скрылись в неизвестном направлении. Ущерб составил более 23 тысячи рублей, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Потерпевший назвал приметы преступников. Так, одному из них 30-35 лет, рост около 185 сантиметров. В день нападения на нем была светлая куртка. Второй грабитель моложе — ему примерно 20-25 лет. Он тоже высокого роста — 180-185 сантиметров. На нем в момент преступления была черная куртка.

Всех, кому что-то известно о грабителях, полицейские просят позвонить по номерам: 8(383)232-15-01, 8(383)232-15-07. Анонимность гарантирована.

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