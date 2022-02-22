Пожилой новосибирец застрял в подвале из-за скользких ступенек. Фото: "МАСС".

В Первомайском районе Новосибирска в подвале застрял пожилой мужчина. Он спустился туда, а подняться не смог из-за скользких ступенек. Его вытащили спасатели.

— Вызов на улицу Героев Революции поступил 21 февраля около 8 вечера. Спасатели, прибывшие на место, помогли пенсионеру подняться из подвала. Его передали бригаде медиков, — рассказали в службе спасения МАСС.

Врачи осмотрели пожилого новосибирца. К счастью, медпомощь ему не понадобилась. На его вызволение ушло примерно полчаса.

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