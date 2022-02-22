В Новосибирске запретят парковку возле Соборной мечети на Красина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ограничат парковку транспорта на улице Красина. Ограничения введут с 7 марта. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

— Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установят на участках — от улицы Красина от улицы Державина до улицы Гоголя и на тупике Красина, — говорится в сообщении администрации.

Власти решили ограничить парковку из-за многочисленных жалоб жителей Новосибирска. А также для того, чтобы там могла беспрепятственно проехать спецтехника. Известно, что в мэрию обращались горожане с жалобами на прихожан мечети. По их словам, они бросали свои машины, препятствуя проезду другого транспорта.

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