Странное свечение в небе над Новосибирском приняли за НЛО

В комментариях новосибирцы предположили, что это инопланетяне. Фото: АСТ-54

Яркую светящуюся точку на небе заметили новосибирцы утром 21 февраля. Фотографии неопознанного летающего объекта они прислали в группу «АСТ-54».

— Сегодня утром я наблюдал в небе сильное свечение, какой-то непонятный объект, точно не самолет. Судя по размерам, объект на звезду не похож, да и кроме него звезд нет. Стоит на месте и не движется, — описал явление очевидец.

Член совета Новосибирского Астрономического общества, специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин рассказал КП-Новосибирск, что эта точка действительно может быть космическим объектом.

— В настоящее время планета Венера находится на утренней видимости в направлении на Юго-Восток. С большой вероятностью на снимке именно эта планета. Условия для ее наблюдения улучшаются до 20 марта, это значит, что она становится ярче и наблюдать ее можно будет дольше, — объяснил Олег Кашин.

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