Осужденного за убийство посадили еще на 13 лет за рецидив в колонии под Новосибирском

Теперь рецидивиста отправят в колонию на 13 с половиной лет. Фото: Борис КОКУРИН

Осужденному за убийство под Новосибирском оставалось 7 месяцев до выхода на свободу, когда он убил собутыльника заточкой. Теперь его посадят еще на 13 с половиной лет. Об этом сообщили во вторник, 22 февраля, в пресс-службе Барабинского районного суда.

— Пинигин К.П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, за которое ему назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы, — указано в сообщении суда.

Ранее Пинигина отправили в колонию строгого режима на 8 лет 9 месяцев за убийство. Когда прошла большая часть срока, его перевели в колонию-поселение, где он совершил еще одно преступление, когда ему оставалось 7 месяцев до выхода на свободу.

— Преступление он совершил на бытовой почве — они купили пиво, распивали его, во время чего произошел конфликт с собутыльником, — объясняют в пресс-службе суда.

После ссоры осужденный дождался, когда собутыльник уснет, и 12 раз ударил его заточкой. Суд присяжных единогласно согласился с тем, что рецидивист не заслужил снисхождения. Его отправят в исправительную колонию еще на 13 с половиной лет.

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