Жители Оби пожаловались на опасную снежную горку у супермаркета. Фото: "Город Обь Онлайн".

Жители Оби пожаловались на кучу снега возле супермаркета. По словам горожан, ее облюбовали ребятишки: они катаются с нее, съезжая прямо под колеса машин.

— Вчера катающиеся с этой горы ребятишки, чудом не попали под рядом паркующуюся машину. Нормальные горки сносят, так как небезопасные. А гора снега, оставшаяся после чистки крыши магазина, видимо безопасна, — написали возмущенные горожане в группе «Город Обь Онлайн»

Они призвали администрацию отреагировать на их жалобу, чтобы предотвратить печальные последствия. Власти уде отреагировали, заявив, что информацию направили в Отдел муниципального контроля для организации работы совместно с магазином.

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