Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 22 февраля 2022. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 22 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Станиславского. Также движение затруднено по Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

Также сложно проехать по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали улицы Немировича-Данченко, Титова и Троллейную.

В пробке стоят водители на Октябрьском мосту — движение в сторону правого берега серьезно затруднено. На правобережье сложно проехать по улицам Большевистской, Восход, Никитина и Кирова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 22 февраля, достиг 6 баллов.

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