В Новосибирской области 11-летний мальчик отравился угарным газом

В Новосибирской области школьник попал в больницу с отравлением угарным газом.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирской области школьник попал в больницу с отравлением угарным газом. Надышался он им у себя в частном доме.
— Инцидент произошел 14 февраля в одном из поселков Новосибирского района. В частном доме, где живет 11-летний мальчик из печи вышел угарный газ, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Ребенка доставили в больницу с отравлением утром 15 февраля. Медики сообщили о произошедшем правоохранителям.
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