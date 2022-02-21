Новосибирск вошел в пятерку худших городов по уборке снега

Новосибирцы недовольны качеством уборки снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирск оказался в числе городов, где уборку снега жители оценили ниже всего. Такой вывод сделали аналитики сервиса SuperJob после опроса местных жителей.

Так, согласно опросу жители столицы Сибири оценили уборку снега на 2,42 балла по 5-балльной шкале. В рейтинге городов-миллионников по всей стране Новосибирск оказался на 13 месте из 17 возможных.

На самом последнем месте этого списка оказался Санкт-Петербург с оценкой в 1,92 балла. А в лидерах оказался Красноярск с показателями 3,13 баллов. Столица же заняла пятое место с оценкой в 2,93 балла.

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