Новосибирцы смогут получать ковид-сертификат по тесту на антитела с 21 февраля

Сибиряки смогут оформить ковид-сертификат на основании положительного теста на антитела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирской области смогут оформить ковид-сертификат на основании положительного теста на антитела. Он будет равнозначен сертификату, который получают переболевшие или вакцинированные люди.

— Оформить его только один раз, при условии, что у человека нет документа о перенесенном заболевании или о вакцинации. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории, которая передает результаты на Госуслуги, — сообщили в Правительстве региона. — Приниматься будут результаты с любым уровнем антител.

Действовать этот документ будет полгода, и доступен будет как на русском, так и на английском языке.

Кроме того, на Госуслугах появилась возможность получить сертификат на основании медпротивопоказаний к вакцинации от коронавируса. Сертификат, в зависимости от типа медотвода, будет действовать либо месяц, либо бессрочно. А еще теперь сертификат можно сделать и для детей. До 14 лет его можно получить в МФЦ, а после 14 — на Госуслугах.

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