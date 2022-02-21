В Новосибирске с 1 марта начнут принимать заявки на ремонт дворов

В Новосибирске заявки на ремонт дворов по муниципальной программе начнут принимать с 1 марта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске заявки на ремонт дворов по муниципальной программе начнут принимать с 1 марта. Горожанам нужно будет подать заявку вместе с протоколом общего собрания собственников помещений на сайте департамента ЖКХ.
Представлять собой ремонт будет минимальный перечень услуг, включающий в себя ремонт проездов во дворах, их освещение и установку скамеек и урн. А также дополнительный перечень работу, включающий в себя обустройство детских или спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, озеленение территории, установка вазонов, ограждений, оборудование и ремонт водоотводов, лестниц подпорных стенок.
— Департамент обращает внимание, что при выборе видов работ по благоустройству дворовой территории из дополнительного перечня жители обязаны обеспечить софинансирование (финансовое участие) в размере не менее 20 % стоимости их выполнения, — сообщили в мэрии.
Приниматься заявки на ремонт будут с 1 марта по 30 июня.
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