В Новосибирске с 1 марта начнут принимать заявки на ремонт дворов

В Новосибирске заявки на ремонт дворов по муниципальной программе начнут принимать с 1 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске заявки на ремонт дворов по муниципальной программе начнут принимать с 1 марта. Горожанам нужно будет подать заявку вместе с протоколом общего собрания собственников помещений на сайте департамента ЖКХ.

Представлять собой ремонт будет минимальный перечень услуг, включающий в себя ремонт проездов во дворах, их освещение и установку скамеек и урн. А также дополнительный перечень работу, включающий в себя обустройство детских или спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, озеленение территории, установка вазонов, ограждений, оборудование и ремонт водоотводов, лестниц подпорных стенок.

— Департамент обращает внимание, что при выборе видов работ по благоустройству дворовой территории из дополнительного перечня жители обязаны обеспечить софинансирование (финансовое участие) в размере не менее 20 % стоимости их выполнения, — сообщили в мэрии.

Приниматься заявки на ремонт будут с 1 марта по 30 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.