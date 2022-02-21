В Новосибирске из-за коронавируса на карантин закрыли 23 класса

В Новосибирске на карантине находятся 23 класса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Новосибирска рассказал, сколько школьников находятся на карантине из-за коронавируса после отмены дистанта. Напомним, на учебу дети вышли с понедельника, 21 февраля.

— С сегодняшнего дня вся занятия в школах проводятся очно. Однако, уже у 16 школьников зарегистрировали ковид. В связи с этим сейчас 23 класса находятся на карантине, — рассказал мэр города Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве региона.

Кроме того, на карантине сейчас, по словам главы города, находятся девять групп в детских садах. Там коронавирус диагностировали не только у детей, но и у сотрудников учреждений.

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