Мальчика доставили в больницу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области трехлетний мальчик напоролся животом на ножницы. ЧП произошло в Маслянинском районе.
— Мальчик был дома и упал животом на ножницы. Его доставили в местную ЦРБ в хирургическое отделение, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Врачи диагностировали у него колото-резаное ранение брюшной стенки.
Напомним, ранее «КП-Новосибирск» писала об инциденте в поселке Кольцово. Годовалый мальчик проглотил камень. Его доставили в больницу и оказали первую помощь.
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