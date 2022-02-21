В Новосибирске перекроют движение на площади Будагова из-за салюта к 23 февраля

Салют будет посвящен Дню защитника Отечества. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Из-за салюта на 23 февраля в Новосибирске перекроют движение на площади Инженера Будагова. Ограничение будет действовать с 8:00 до 22:00. Об этом стало известно из постановления, которое подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Прекращение движения транспорта вводится по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по адресу: ул. Обская, 2. Объезд будет организован по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится на сайте мэрии.

Стоит отметит, что также в среду, 23 февраля, с 8:00 до завершения мероприятия, ограничат парковку транспортных средств у улицы Обская, 2.

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