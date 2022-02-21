В Новосибирске перекроют движение на площади Будагова из-за салюта к 23 февраля

Салют будет посвящен Дню защитника Отечества.
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Из-за салюта на 23 февраля в Новосибирске перекроют движение на площади Инженера Будагова. Ограничение будет действовать с 8:00 до 22:00. Об этом стало известно из постановления, которое подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Прекращение движения транспорта вводится по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по адресу: ул. Обская, 2. Объезд будет организован по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится на сайте мэрии.
Стоит отметит, что также в среду, 23 февраля, с 8:00 до завершения мероприятия, ограничат парковку транспортных средств у улицы Обская, 2.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер