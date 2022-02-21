В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу

Ребенка доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила мальчика, переходившего дорогу. ДТП случилось в Заельцовском районе вечером, 21 февраля.

— Примерно в восемь часов вечера 41-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по улице Ельцовская и у дома №6 сбил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенка доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, ушибы и ссадины. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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