Под Новосибирском мать бросила двоих детей замерзать и голодать дома

Детей забрали от матери и передали в реабилитационный центр.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области в Доволенском районе горе-мать оставила двоих детей 6 и 7 лет голодными в холодной квартире, а сама отправилась пьянствовать. Детей нашла опека в очередной свой визит в неблагополучную семью.
— 20 января в МВД Краснозерского района поступила информация о том, что в одной из семей двое несовершеннолетних детей находятся в неблагополучных условиях. Сотрудники полиции выехали на место и в результате проверки в отношении матери двоих несовершеннолетних был составлен протокол по части 1 статьи 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию детей», — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
На данный момент по согласию самой матери детей у нее забрали. Их устроили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Краснозерского района.
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