В Новосибирске огонь охватил балкон одной из квартир на Кубовой

Огонь охватил балкон на пятом этаже. Фото: стоп-кадр с видео

В понедельник, 21 февраля, в Новосибирске в Заельцовском районе вспыхнул балкон на пятом этаже в шестиэтажном жилом доме на улице Кубовой, 105/1. Очевидцы выложили в Сеть кадры с места происшествия, на них видно, как густой клуб дыма выходит из балкона одной из квартир.

— Горели вещи на балконе на 5 квадратных метрах, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также известно, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались из подъезда 14 человек, из них 4 ребенка. Полностью огонь удалось ликвидировать через час после начала горения.

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