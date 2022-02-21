В полном объеме и в срок: масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в регионе

На период 2021-2025 год предусмотрено 10 миллиардов рублей. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в Правительстве Новосибирской области обозначил приоритеты реализации программа модернизации первичного звена здравоохранения региона в 2022 году.

— Это масштабная и долгожданная программа. Призываю всех, в первую очередь министерство здравоохранения, своевременно готовить медико-технологические задания, закупочные процедуры. Это касается и глав муниципалитетов — в части своевременной подготовки, оптимального выбора земельных участков, оказания содействия в подключении к сетям, — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Доклад о ходе реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области участникам совещания представил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Программа утверждена постановлением Правительства региона от 14 декабря 2020 года и реализуется с 2021 года.

По этой программе строительство 16 объектов здравоохранения в разных районах региона. В их число будут входить врачебные амбулатории, поликлиники и поликлинические отделения. Планируется также провести капремонт 23 объектов здравоохранения. В частности: ФАПов и поликлиник. Оснастить оборудованием собираются 64 медорганизации: для этого уже закуплено более 2 тысяч единиц техники. А еще для 32 медорганизаций 425 автомобилями санитарного транспорта.

Всего на реализацию программы, на период 2021-2025 год предусмотрено 10 миллиардов рублей. Объем финансирования из федерального бюджета составляет 94,7%.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе продолжается строительство семи новых поликлиник в рамках ГЧП. Медучреждения мощностью около 6500 посещений в сутки появятся в Октябрьском, Кировском, Ленинском и Заельцовском районах города. Всего к ним будут прикреплены почти 390 тысяч человек, а работать там будут 4083 специалиста. Кроме того, планируется, что поликлиники будут очень хорошо оснащены: для них будет поставлено свыше 3,8 тысяч единиц оборудования.

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