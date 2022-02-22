Погода в Новосибирске на 22 февраля 2022 года: потеплеет до -1

В Новосибирске начнется небольшая оттепель. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Погода в Новосибирске на 22 февраля 2022 года: чувствуется приближающаяся весна, в городе будет солнечно и тепло.

— Ночью температура в Новосибирске составит -9…-11 градусов, а днем поднимется до -1…-3. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают ночью -7…-12 градусов, местами до -19. Днем будет около -1…-6 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег.

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