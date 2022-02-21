В Новосибирске в ДТП с автобусом пострадал 14-летний мальчик

В Новосибирске произошло тройное ДТП с автобусом. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске произошло массовое ДТП с двумя иномарками автобусом. Авария случилась утром в понедельник, 21 февраля в Заельцовском районе.
— 34-летний водитель «Хонды Фит» около дома №179 по улице Красный проспект столкнулся с автомобилем «Тойота Приус», за рулем которого был 28-летний водитель. А «Тойоту» уже отбросило на стоявший на светофоре автобус «Неоплан» без пассажиров, под управлением водителя 57-летнего водителя, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
В аварии пострадал подросток. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В ДТП пострадал 14-летний мальчик — пассажир «Хонды». Его доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму и ушиб мозга. На месте аварии работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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