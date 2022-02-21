В Новосибирске цыганки пытались украсть в магазине товаров на 10 тысяч рублей

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В субботу в 17.38 помощь экипажа ГБР-76 потребовалась в магазине на территории Затулинского жилмассива. Там был задержан молодой человек, укравший шоколад и яйца «Киндер-сюрприз» на сумму 2300 рублей. Несмотря на относительно незначительный ущерб, вор был передан сотрудникам полиции. За последний месяц знаменитые детские лакомства уже не раз становились объектом хищений, и сейчас правоохранительные органы устанавливают причастность мужчины к организованной группе.

Всего через час бойцы ГБР-74 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали в магазине на улице Кирова двух цыганок. Пока одна отвлекала продавцов на кассе оплатой большого мешка картошки, вторая успела украсть с прилавка супермаркета товаров на 10 тысяч рублей. Обе женщины также были переданы полиции.

Ночью в 0.41 бойцы ГБР-4 прибыли на сигнал тревожной кнопки в квартире на улице Титова. По словам хозяйки, неизвестный человек забрался на лоджию и стучался в окно. Учитывая, что квартира находится на шестом этаже, возмутитель спокойствия должен был обладать не только бесстрашием, но и навыками скалолаза. Внутренний и внешний осмотр дома не показал присутствия посторонних, но и дальнейший сон женщины тоже больше никто не тревожил.

В воскресенье в 14.41 бойцы ГБР были вызваны в продуктовый магазин на улице Челюскинцев. Двое молодых людей попытались рассчитаться на кассе крупной поддельной купюрой, однако бдительность продавцов и нажатая тревожная кнопка не позволили фальшивым деньгам попасть в оборот. Понимая все неприятные последствия для них, злоумышленники спешно убежали.