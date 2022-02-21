В Новосибирске иномарка сбила переходящего дорогу пешехода

Мужчина получил серьезные травмы. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Федосеева cубкомпактвэн Nissan Cube сбил мужчину. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54». По их словам, мужчина был в сознании.

— Мужчина 56 лет с сотрясением головного мозга и ушибами был доставлен во вторую городскую клиническую больницу скорой помощи, — сообщила КП-Новосибирск главный специалист Новосибирской области по скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Обстоятельства причины произошедшего будут выясняться. Как известно, на место выехал экипаж ГИБДД.

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