В Новосибирске в столкновении «Тойоты» с «Кадиллаком» пострадала 3-летняя девочка. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В понедельник, 21 февраля, в Калининском районе Новосибирска «Тойота Камри» столкнулась с автомобилем «Кадиллак». В аварии пострадал ребенок — девочка 3,5 года.

— Водитель 1983 года рождения, на автомобиле «Тойота» следовал в сторону Красного проспекта, у дома 28 по улице Тюленина столкнулся с автомобилем «Кадиллак», которым управлял водитель 1993 года рождения, — прокомментировали ЧП в новосибирской Госавтоинспекции.

Пока не ясно, насколько сильно пострадала трехлетняя девочка — характер травм уточняется.

На месте случившегося работают инспекторы ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

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