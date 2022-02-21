В Новосибирске центр организации дорожного движения возглавил бывший вице-мэр Оби

С 1 февраля Андрей Ищенко занял эту должность. Фото: Иван Макеев

В Новосибирске директором центра организации дорожного движения стал бывший вице-мэр города Оби Андрей Ищенко. Об этом КП-Новосибирск подтвердили в «Городском центре организации дорожного движения».

— С 1 февраля 2022 года Ищенко Андрей Валерьевич занял должность директора, — подтвердили в центре.

Известно, что ранее Андрей Ищенко в 2015 году был назначен на должность врио вице-мэра Оби. Полгода он проработал в этой должности, но позже был снят с нее по решению прокуратуры из-за отсутствия должного образования.

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