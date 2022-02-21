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Общество21 февраля 2022 7:16

В Новосибирске продавцы подделок разорили известные бренды одежды на 8 миллионов рублей

Нарушение авторских прав обнаружили во время прокурорской проверки
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Новосибирские продавцы подделок известных брендов попались на нарушениях авторских прав.

Новосибирские продавцы подделок известных брендов попались на нарушениях авторских прав.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирских продавцов «Guchi» и «Абибаса» будут судить за нарушение авторских прав. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в транспортной прокуратуре региона.

— Проверкой установлено, что в сентябре 2021 года в городе Новосибирске индивидуальным предпринимателем организована реализация в торговом павильоне товаров легкой промышленности, изготовленных под товарными знаками известных торговых брендов, — сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Разрешения от крупных компаний на использование их товарных знаков у продавца не нашлось. Уточняется, что «правообладателям причинен ущерб в размере более 8 миллионов рублей». За это находчивых продавцов могут отправить в колонию на 2 года по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба).

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